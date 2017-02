MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El tribunal d’Apel·lacions del Novè Circuit, compost per tres jutges –dos d’ells designats per presidents demòcrates i un, per un republicà–, ha decidit que no restablirà l’ordre migratòria aprovada pel president dels Estats Units, Donald Trump, i que va ser bloquejada la setmana passada pel jutge James Robart, de Seattle.

La decisió, que s’ha anunciat en un document de 29 pàgines, s’ha pres de manera unànime. Els tres jutges, Michelle Friedland –nomenada per l’anterior president dels Estats Units, Barack Obama–, William Canby –designat per Jimmy Carter–, i Richard Clifton –triat per l’expresident George W. Bush–, han rebutjat els arguments presentats pel Govern.

Després de conèixer-se la resolució del tribunal, qui va ser la seva rival en la cursa presidencial el passat 8 de novembre, la demòcrata Hillary Clinton, ha escrit un breu comentari a Twitter, únicament amb el resultat de la votació: “3-0”, ha escrit l’exsecretària d’Estat, després d’haver mantingut un perfil molt baix des de la seva derrota en els comicis.

El representant del Departament de Justícia, l’advocat August Flentje, ja va advertir després de la seva audiència amb els magistrats que creia no haver aconseguit convèncer-los amb la seva argumentació, basada en què els estats no poden desafiar el decret presidencial.

El tribunal ha invalidat així la petició de Trump de rebutjar el bloqueig i restablir l’ordre executiva per raons de seguretat, petició que, des del punt de vista dels tres magistrats, “va en contra de l’estructura fonamental de la democràcia constitucional” dels Estats Units.

Així mateix, ha afirmat que malgrat que aquest i altres tribunals de districte han demanat a la Casa Blanca “que expliqui la urgent necessitat que aquesta ordre executiva es restableixi de manera immediata”, el Govern no ha presentat cap prova que refuti els arguments presentats per bloquejar-la.

En referència a l’amenaça d’atemptats terroristes, tema clau en la retòrica de Trump, els jutges han subratllat que Washington no ha presentat cap prova “que cap estranger de cap dels països (inclosos en l’ordre) hagi perpetrat cap atac terrorista als Estats Units”.

“Per totes aquestes raons, la petició d’emergència d’aquesta apel·lació ha estat denegada”, han conclòs els magistrats, i han donat per finalitzat el pas de l’ordre migratòria de Trump pel Novè Circuit.

El següent pas que farà el Govern serà portar-la al Tribunal Suprem, on podria trobar-se de nou amb un altre obstacle: davant la falta del novè jutge del Tribunal Suprem –que encara no ha estat ratificat–, la decisió la prendrà un tribunal format per vuit jutges, quatre demòcrates i quatre republicans.

Malgrat això, Trump ja ha anunciat que prendrà aquest pas. “Ens trobem als tribunals!”, ha assenyalat el mandatari a través del seu compte oficial de la xarxa social Twitter, i ha advertit que és “la seguretat del país” el que “està en joc” amb aquesta mesura.

El decret que va aprovar el president suspenia durant quatre mesos les concessions de l’estatus de refugiat, imposava una moratòria provisional –durant tres mesos– a l’entrada de ciutadans de set països de majoria musulmana i paralitzava el Programa d’Admissió de Refugiats. Els països afectats són Iraq, Iran, Líbia, Síria, Somàlia, Sudan i Iemen.

