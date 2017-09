El Govern dels Estats Units ha derogat el programa que dóna accés a permisos de treball als qui van ingressar al país de forma irregular quan eren nens, aprovat el 2012 pel Govern de Barack Obama, argumentant que es tracta d’un subterfugi per sortejar les lleis i que el país ‘no pot acollir a tothom’.

El president nord-americà, Donald Trump, ja havia posat al punt de mira el programa Consideració d’Acció Diferida per als Arribats en la Infància (DACA, per la seva sigla en anglès), que protegeix prop de 800.000 persones de la deportació. La iniciativa també autoritza a demanar permisos de treball als beneficiaris, coneguts com a dreamers. ‘Estic aquí per anunciar que el programa conegut com a DACA i que s’ha aplicat sota l’Administració Obama serà rescindit’, ha anunciat davant els mitjans el fiscal general, Jeff Sessions.

El responsable del Departament de Justícia diu que es tracta d’una decisió ‘responsable’, en la mesura en què l’actual Administració considera que el programa perjudica l’accés de nord-americans al mercat laboral i contradiu les polítiques migratòries en vigor. ‘No podem admetre a tots els que ens agradaria. És així de simple’, ha sentenciat.

No obstant això, la secretària de Seguretat Interior en funcions, Elaine Duke, ha matisat en un comunicat que serà una retirada ‘ordenada’ de les actuals mesures. El Govern de Trump no acceptarà cap nova petició de dreamers des d’aquest dimarts, però no tocarà beneficiaris previs al 5 de març i permetrà la renovació de certs permisos fins al 5 d’octubre.

