El cel serè dels matins d’hivern propicia sovint una imatge molt espectacular: la de la serra de Tramuntana de Mallorca vista des de la serra de Collserola. Es va poder veure el dia de Sant Esteve al matí. A les nou, el meteoròleg de l’Observatori Fabra Alfons Puertas va poder fotografiar aquest albirament, d’una gran nitidesa.

Gairebé cada any, Puertas obté fotografies de Mallorca vista des de l’Observatori Fabra. En aquesta fotografia de fa tres anys podeu veure quins cims de la Serra de Tramuntana es distingeixen des de Collserola. La va difondre la web Horitzonsllunyans. Cliqueu damunt la foto per fer-la gran:

Informació relacionada: Els albiraments llunyans de Mallorca, el Pirineu i el Canigó (2014)

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]