L’eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes va assistir ahir a la conferència de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva al Parlament Europeu. Va explicar-ho per Twitter dient que era un desafiament que la UE no podia negligir. L’ex-eurodiputat Ignasi Guardans li ha respost avui també a Twitter dient que Romeva havia acceptat de ser ministre de propaganda i que suposava que Gomes donava suport a la independència de Madeira. La resposta de l’eurodiputada socialista ha estat espectacular i tota una lliçó de sentit democràtic per a Guardans: ‘No hi dono suport. Però vull escoltar tothom. Si el poble de Madeira volgués votar sobre la independència, no m’hi oposaria mai.’

@EP hearing on Catalan Referendum to listen to my friend @raulromeva & others on this particular challenge #EU cannot ignore #CatalanRef2017 — (((Ana Gomes, MEP))) (@AnaGomesMEP) January 24, 2017

@AnaGomesMEP Unfortunately @raulromeva accepted to be Minister of Propaganda. By the way, Ana, I assume you support Madeira's independence — Ignasi Guardans (@iguardans_EN) January 25, 2017

@iguardans_EN @raulromeva I don't, any. But want to listen to all. If Madeira's people would want to vote on that, I would never oppose. — (((Ana Gomes, MEP))) (@AnaGomesMEP) January 25, 2017

