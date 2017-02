El col·lectiu Església Plural ha assegurat en un comunicat que no troba ‘cap raó’ per prohibir la conferència de Philippe Ariño a la parròquia de Santa Anna de Barcelona i que ha afegit que la defensa dels homosexuals i transsexuals ‘no es pot sustentar en la prohibició d’un altre dret com és la llibertat d’expressió i la llibertat religiosa’. La xerrada ha aixecat polèmica perquè Ariño defensa que els gais no han de mantenir relacions sexuals ni tenir parella. En tot cas, Església Plural ha demanat que si del contingut de la conferència se’n pogués concloure que es promou ‘qualsevol mena de discriminació envers els homosexuals, la vulneració dels seus drets o l’apologia d’actituds homòfobes’ exigirà l’aplicació ‘immediata’ de les sancions previstes a la Llei 11/2014 del Parlament. per garantir els drets del col·lectiu LGTB.

D’altra banda, Església Plural ha celebrat que l’arquebisbat de Barcelona apel·li el respecte a la pluralitat però ha reclamat que aquest sigui aplicat ‘en totes les ocasions i sense cap mena de discriminació’. En aquest sentit, el col·lectiu lamenta que fa pocs mesos prohibís altres conferències que no sintonitzaven amb la doctrina oficial de l’Església o bé perquè estaven protagonitzats per persones represaliades. En concret, l’entitat es refereix al teòleg Juan José Tamayo o l’exmembre de la Congregació per la Doctrina de la Fe Krzysztof Charamsa.

En el comunicat, Església Plural recorda que sempre s’ha manifestat a favor dels drets de les persones homosexuals i de la llibertat que visquin la seva ‘afectivitat i sexualitat segons la seva naturalesa’. ‘No hi ha cap orientació afectiva i sexual que sigui preferida pel Déu cristià mentre sigui l’expressió d’un veritable sentiment d’estimació, d’obertura generosa i de projecte de vida comuna’, assenyala el col·lectiu, que deixa clar que ‘tan lícita és la persona que opta lliurement per l’abstinència sexual com la que vol viure la seva sexualitat en plenitud’

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]