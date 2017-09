Escola Valenciana ha definit el decret llei del Consell sobre plurilingüisme per a infants de menys de tres anys com una mesura que ‘evita la reculada al decret de 2012 i la repetició del procés de matriculació’. A més, recorda que ‘el plurilingüisme comença amb el valencià i l’aplicació del decret llei materialitzarà la finalitat pedagògica que l’alumnat tingui idèntiques competències en les dues llengües cooficials’, castellà i català.

En un comunicat, l’entitat civil ha indicat que l’objectiu del decret és respectar la suspensió cautelar que pesa sobre el decret de plurilingüisme i ‘encara que no volem la LOMQE estem ací i sortejarem el mínim al que ens obligue la llei’. Al marge de discussions partidistes, que diu es basen en raons ‘estrictament ideològiques i sense cap tipus de fonamentació pedagògica’, l’organització reivindica el català com a nexe d’unió i una oportunitat per a accedir al plurilingüisme.

‘El valencià, mentre que és una riquesa cultural i patrimonial, necessita estar present en tots els àmbits de la vida quotidiana’, ha agegat. Sobre la suspensió cautelar del decret, Escola Valenciana ha declarat que ‘hi ha dues sentències judicials que avalen la legalitat del decret, llevant la disposició addicional cinquena’ i, en tot cas recorda que aquelles certificacions no tindrien efecte fins a l’any 2023. Per això, l’entitat veu ‘incoherent’ que el TSJCV mantingui la suspensió cautelar.

