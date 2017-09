La meva mare va néixer a Ribes de Freser, va estudiar a Ripoll, viu a Barcelona i estiueja a Alcanar. I encara no sé com no l’han interrogada per preguntar-li detalls de l’atemptat de la Rambla perquè la dona té relació directa amb gairebé tots els escenaris del crim. I és ella, Núria Carrera, que em va recomanar que parlés amb en Joan, alcalde de Campelles, un dels pobles de la Vall de Ribes, a tocar de Ripoll. N’he parlat altres vegades, del senyor Joan. Avui, si voleu, la seva és una història menor, una anècdota lateral, però sí que crec que explica força bé les relacions i el marc de convivència, o no, entre els catalans de tota la vida del Ripollès, i els nous catalans provinents del nord d’Àfrica. Entre els habitants de la Catalunya profunda, i l’afectada comunitat d’on han sortit els terroristes dels atemptats de la Rambla.

‘Cal que et digui el seu nom i cognom? Potser no cal. La H és una familiar d’un dels terroristes morts. Una familiar directa. Ho deixarem aquí. Recordes l’acte de Ripoll? Doncs ella estava molt a prop de la germana. Jo ja fa temps que la conec, a la H, perquè ve aquí a l’alcaldia a fer la neteja. És la dona de fer feines. I parla un català prou correcte. I jo, et diré, que quan va passar tot allò, doncs la vaig trucar. Sí, la vaig trucar i li vaig donar el condol. Oh collons, què has de fer? A mi se’m va posar a plorar. És una bona persona, que tira endavant la família i que penca com ningú. Com tantes d’elles. T’hi has fixat aquests dies que aquí qui hi ha posat les llàgrimes, qui ha fet els discursos, i qui ha sortit a les fotografies, són elles? Sobretot elles. Les mares, les germanes, les tietes. A ells, el dia de l’acte de Ripoll, els veies tot distrets. I a elles, més despertes”

“Ja t’ho pots imaginar, com ha anat, però al cap de quatre dies ja m’inflaven el cap: alcalde, heu de fer fora a la mora aquesta de l’ajuntament. No podem deixar que segueixin venint. I jo, Andreu, evidentment que no la penso fer fora de res. Només faltaria. Al revés. Aquesta dona ara necessita que l’ajudin, collons. I et diré una altra cosa, l’altre dia ja va venir, com tocava, i va fer la seva feina perfectament. Com sempre. I continuarà venint, només faltaria home. Però també et dic una altra cosa, eh, que jo a Ripoll vaig veure que hi havia més papistes que el Papa. I això no em va agradar. Perquè a veure, com pot ser que a Ripoll, un poble tan petit, ningú sabés res de l’imam? Home no fotem. Un paio amb l’historial que tenia, i ningú en sabia res? Més enllà de la policia. Que són 800 marroquins, a Ripoll, i ningú va notar res? Una comunitat tan petita? Ho trobo acollonant. No ens ho expliquem tot, a vegades. La comunicació podia haver funcionat millor. Entre ells, per començar. Trobo bèstia que ningú en sabés res. Més enllà de si la policia o no la policia, la comunitat, com és que no en sabia res?“

La meva mare, Núria Carrera, és assistent social. I fa molts anys, quan a Catalunya van començar a arribar grans quantitats de nous catalans provinents de mig món, se’n va anar a Holanda. Nord enllà per aprendre com gestionaven l’arribada massiva d’immigrants. I va tornar amb una visió de la jugada que em va xocar: en moltes ocasions va veure que a Holanda les comunitats que gestionaven millor l’arribada de l’altre, i que ho feien de manera més oberta, eren comunitats d’holandesos de tota la vida, cap barreja, i que acabaven fent polítiques públiques d’acollida que funcionaven millor. Funcionaven més que les que portaven a terme holandesos amb passat i mentalitat de ciutadà del món, diguem. Ma mare va trobar-ho molt curiós, i paradoxal. Va veure que saber-se diferents del tot, els permetia reconèixer l’altre, i parlar-hi de tu a tu, més fàcilment i amb més seguretat. Que negoviaven, si es pot dir aixì, més francament uns i altres.

Hi pensava aquests dies, en tot plegat, veient que molts dels terroristes eren de la comunitat dels berbers del Ripollès. Ripollesos de l’Atlas. Gent de passaport marroquí que va anar a petar a la Catalunya profunda. Fixa’t tu quin exemple han tornat a donar-nos a tots nosaltres, els progres de capital, els ciutadans del món i ulleres de pasta, tots aquests de la Catalunya profunda. Chapeau per ells. Chapeau per no caure en el racisme de treure llocs de feina a “aquesta mora“. Chapeau per parlar-los en català. Chapeau pel seu silenci en moments de dol. Chapeau per donar veu i espai a les noves catalanes. Chapeau perquè si fos per ells, ja seríem un estat independent fa anys i les polítiques d’acollida tindrien recursos. I chapeau per no caure en el paternalisme perillós i demanar, sense cap mena de vergonya, i amb tota la seguretat, com és que no en sabíem res de l’imam. Preguntar a la família, els tiets i les tietes, els amics i els coneguts, si badem. Veïns, i saludats, i més enllà de la policia, que badem amb l’imam o què? Per què ningú no en va dir res? Per què ningú no en sabia res? Que badem separats? Doncs mira, ara plorarem junts.

