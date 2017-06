L’aeroport del Prat torna a patir cues dels passatgers al control de passaports. Tot i les mesures anunciades pel delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, les festes de Sant Joan han tornat a posar el sistema en entredit i han generat cues i malestar entre els passatgers.

Millo va anunciar que 144 agents de la policia espanyola reforçarien el personal de l’aeroport, i que a més s’instal·larien vuitanta aparells verificadors més per a facilitar el control de passaports. No obstant això, aquest cap de setmana de gran afluència han tornat a repetir-se els problemes.

WTF @barcelona @AeropuertoBCN put some staff on this is nuts !! Practising #zen 😂😡 pic.twitter.com/aBjAsmUrQ4

— Vivian (@bulletproofsoul) June 24, 2017