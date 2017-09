A les deu del matí, com cada dimarts abans d’un ple, la mesa del Parlament de Catalunya s’ha reunit per a ordenar la sessió que començarà demà i que es presenta ben calenta. Com era d’esperar, la majoria formada per diputats de Junts pel Sí, amb Carme Forcadell al capdavant, ha desestimat la petició de dos dels grups de l’oposició amb representació a la mesa, Ciutadans i PSC, d’admetre a tràmit les lleis de desconnexió (la del referèndum i la de transitorietat). A la sortida de la reunió, el vice-president segon de la cambra José María Espejo-Saavedra (C’s) ha denunciat l’ús partidista de la mesa del parlament per part dels independentistes. Segons ell, la demanda d’admissió a tràmit de les lleis es fa per donar temps als diputats per al debat.

Amb tot, Espejo-Saavedra no explica que, quan es van voler tramitar aquestes lleis per la via de la ponència conjunta, el seu partit i la resta de formacions unionistes s’hi van oposar rotundament. Amb aquesta operació, l’oposició unionista ha volgut impedir el debat parlamentari i la tramitació de lleis en un primer moment per les vies habituals, però quan la majoria parlamentària no ha tingut més opció que fer-ho amb una fórmula reglamentària poc recurrent, s’hi nega i l’acusa d’impedir el debat i de vulnear els drets dels diputats.

El cas és que ara tothom té molt clar que l’admissió a tràmit de les lleis (pas imprescindible per a poder-ne incorporar l’aprovació a l’ordre del dia del ple) s’haurà de fer demà en una reunió de mesa abans de començar la sessió parlamentària. En acabar la reunió d’avui, la presidenta Carme Forcadell no ha volgut concretar si es faria aquesta reunió ni a quina hora tenien previst de convocar-la. Forcadell ha explicat que no hi havia cap novetat respecte dels dies anteriors ni de les reunions prèvies on tampoc s’havia admès a tràmit el paquet legislatiu de desconnexió d’Espanya. Ciutadans i PSC han demanat de votar l’admissió a tràmit i han perdut la votació una vegada més. Ara el rellotge ja marca el compte enrere amb un tic-tac que fa perdre els nervis a més d’un, mentre el Tribunal Constitucional espanyol es reuneix a Madrid esperant el més mínim moviment per actuar.

