La guàrdia urbana de Barcelona cobrirà 49 noves places d’agents. Però aquesta vegada no farà servir la via més habitual, que és l’oposició lliure, en què es pot presentar tothom, sinó que per accedir-hi s’haurà de ser guàrdia civil, policia espanyol, policia local de Catalunya o mosso d’esquadra. Ho avançava ahir VilaWeb. La policia local de la capital catalana, doncs, en ple procés d’independència, torna a obrir la porta a policies espanyols per entrar al seu cos, com ja havia fet anys enrere. Les reaccions arran d’aquesta convocatòria no han trigat pas gaire a arribar. El grup municipal d’ERC ha enviat una nota en què diu que és un fet ‘insòlit’ i Joaquim Forn, del grup municipal de CiU a Barcelona, també hi expressa la seva oposició.

Coronas (ERC): ‘Es insòlit que Colau cobreixi vacants al cos de la guàrdia urbana sense oposicions’

En una nota informativa, el portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, ha lamentat la decisió del govern de Colau de cobrir vacants a la plantilla de la guàrdia urbana sense oposicions lliures i utilitzant agents d’uns altres cossos policíacs. Per Coronas, ‘és insòlit que el govern municipal no demani uns requisits mínims ni convoqui les oposicions que pertocaria’. Recorda també que el 2016 s’havia d’haver fet la convocatòria d’oposicions, però el govern Colau ‘ha decidit d’utilitzar aquesta argúcia per substituir les baixes per jubilació’.

Coronas assenyala també que les 49 places que es cobriran a la plantilla de la guàrdia urbana són del tot insuficients: ‘Fa un any i mig que diem que calen entre 400 i 600 agents més per a modernitzar el cos i prestar un bon servei. Colau ha tornat a menystenir les reivindicacions del cos de la guàrdia urbana.’ ERC reclama també un temari específic a les proves d’accés i que hi hagi més dones.

Coronas també troba preocupant que no s’exigeixi el nivell C de català. A més, recorda la negativa del govern municipal de fer un reglament de segona activitat per als agents amb discapacitat, fet que permetria de cobrir aquestes places i augmentar la presència d’agents als carrers.

Joaquim Forn (CiU): ‘És un prejudici escandalós’

El regidor convergent Joaquim Forn diu a VilaWeb: ‘La guàrdia urbana té 2.900 agents, amb una pèrdua de 100 agents cada any, per jubilació. És una pèrdua important, i s’hauria pogut cobrir. No s’ha volgut fer, i s’ha fet aquest pedaç. Es crea un prejudici, no és la manera de mantenir el cos de la guàrdia urbana. És difícil que passi, però ara, amb la llei a la mà, podrien venir perfectament guàrdies civils des d’Espanya a fer de guàrdia urbà a Barcelona. Crec que a Catalunya hi ha gent que podria fer aquesta feina sense haver de recórrer a forces de seguretat de l’estat espanyol. És d’una desídia total, i escandalós que no s’hagi fet ben fet. Hauríem pogut fer una convocatòria més àmplia, d’entrada. Ja hem enviat queixa a la comissió de seguretat.’

