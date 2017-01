El grup d’ERC al congrés espanyol ha demanat a través d’una proposició no de llei que s’aclareixi si el CNI va fer pagaments amb càrrec als fons reservats per preservar la reputació de la Casa Reial i en concret del rei emèrit, Juan Carlos I. ERC també ha registrat una bateria de preguntes al govern sobre l’existència d’aquestes pràctiques i ha sol·licitat la compareixença en comissió del director del CNI, Félix Sanz Roldán, i del fiscal general de l’estat espanyol, José Manuel Maza. La proposició, que signen el portaveu del grup, Joan Tardà, i el portaveu adjunt, Gabriel Rufián, demana també que s’informi anualment a la comissió de secrets oficials de la destinació de les despeses efectuades amb càrrec a aquests fons i que es justifiquin.

El grup d’Esquerra ha instat el govern espanyol a ‘no autoritzar’ l’ús de fons reservats per ‘cobrir amb pagaments la reputació de personatges públics’. El partit pretén que es clarifiqui la veracitat de les informacions periodístiques que apunten que el CNI hauria obert comptes bancaris en institucions de Luxemburg per ‘fer pagaments amb fons reservats a canvi de silenci en assumptes relacionats amb la Casa Reial’, ha assenyalat Tardà.

El portaveu d’ERC al congrés espanyol ha reclamat aquest dimarts que es constitueixi ‘de manera urgent’ la comissió de secrets oficials del congrés, per l’aparició d’informacions ‘alarmants i escandaloses respecte a altes institucions de l’estat’. Tardà ha desitjat que ‘no es veti els republicans’ en aquesta comissió.

En relació amb la Casa Reial espanyola, Esquerra Republicana ja va registrar el 23 de gener una proposició no de llei sobre el control dels viatges de Felipe VI en què de forma expressa demanava ‘evitar atorgar funcions comercials al rei espanyol en els seus viatges oficials’. La mateixa proposició demana que hi hagi informació prèvia i posterior en la comissió d’Exteriors d’aquests viatges i que s’elabori un informe anual consultable al portal de transparència.

