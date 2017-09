El grup municipal d’ERC-Avancem a l’Ajuntament de Lleida demana a l’alcalde Àngel Ros que la Paeria habiliti els espais habituals de propaganda electoral per tal que els partits polítics que vulguin fer campanya pel referèndum de l’1 d’octubre els puguin utilitzar. Concretament, els republicans han demanat poder penjar una vintena de pancartes per promoure el vot favorable dels lleidatans a la independència de Catalunya el pròxim 1-O.

El president del grup municipal d’ERC-Avancem, Carles Vega, ha defensat que el referèndum ‘és totalment legítim, a l’igual que també ho és voler promoure el vot del Sí entre els ciutadans que hi vulguin participar’. ‘Exercir el dret a la democràcia és fonamental en la nostra societat’ i ‘és un dret del qual no podem privar als ciutadans de Lleida, tal com pretén l’alcalde Àngel Ros’, segons ha manifestat Vega.

‘La propaganda electoral va totalment lligada amb el dret a exercir el vot i, per tant, no entendríem una negativa per part del govern de la Paeria a no cedir espais per penjar pancartes’, ha sentenciat Vega. En concret, els republicans han demanat penjar un total de vint pancartes entre els dies 12 i 13 de setembre, ‘les quals serien retirades un cop hagués passat el referèndum, el dia 2 d’octubre’.

