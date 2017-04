ERC diu que són els primers interessats que s’esclareixi com s’ha produït la filtració de la conversa de David Bonvehí en un restaurant a Manresa i reitera que no hi ha tingut res a veure. En un comunicat, lamenta la situació produïda arran de la difusió de la conversa del coordinador d’Organització del PDECat i recorda que ‘els enemics del referèndum’ tenen moltes eines i no dubten a fer-les servir. Preveuen que aquests fets es repetiran i demanen d’estar per sobre d’aquests episodis. Per això, la formació encapçalada per Oriol Junqueras demana a tothom d’actuar amb màxima responsabilitat i amb unitat.

Hores abans del comunicat, Joan Tardà ha defensat aquesta mateixa posició. Ha assegurat que ERC no havia tingut res a veure ni amb la gravació ni amb la filtració de la conversa. Ha dit que seria absurd filtrar un enregistrament on surten les veus de dos militants d’ERC, en al·lusió a la portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l’ex-candidat dels republicans a la capital de Bages, Pere Culell, de qui ha dit que sembla reconèixer les veus. Per això ha fet una crida a no seguir el joc dels disbarats i ha qualificat la polèmica d’estèril.

