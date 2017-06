La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, va assistir ahir a la presentació de VilaWeb Paper a l’auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Forcadell ha insistit que la mobilització era imprescindible per a fer el referèndum i acomplir el procés d’independència. I s’ha declarat convençuda que si el primer d’octubre guanya el sí, ‘tots els països acabaran acceptant’ la independència de Catalunya.

També ha dit que la força de la mobilització ciutadana per fer impossible que cap mesura de força de l’estat impedeixi el referèndum. ‘No ho sé, fins on poden arribar. Sé fins on pot arribar la força de la gent. Com ho impediran? Enviaran un policia a cada urna?’, s’ha demanat.

Forcadell ha dit que la gent podrà anar a votar tranquil·la l’1 d’octubre, que el dispositiu serà a punt, que el formaran voluntaris que s’hagin acreditat com a personal electoral (tal com preveu que es pugui fer la llei electoral espanyola, que no especifica que hagin de ser funcionaris); que totes les responsabilitats les assumiran el govern i els polítics i que la votació es farà com qualsevol altre referèndum que s’hagi pogut fer abans.

Ha dit que el resultat serà vinculant, que si guanya el sí des de l’endemà mateix es començarà a negociar la separació i que estava convençuda que totes les estructures d’estat ja són a punt.

Ha afegit que estava segura que a la comunitat internacional no li quedaria més remei que acceptar el sí a la independència. ‘Aquesta votació ha passat moltes vegades en altres països, i s’ha acabat acceptant, perquè a Europa guanya el principi democràtic. Davant del principi de la democràcia, Europa no podrà dir res, tots els països ho acabaran acceptant. La força de la democràcia és imparable, i la UE acabarà acceptant el resultat que sigui.’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]