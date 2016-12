Aquest divendres entra en vigor la llei d’habitatge que esquiva la suspensió del Tribunal Constitucional (TC). La norma va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya la setmana passada tot i que en alguns articles el PPC i C’s s’hi van abstenir o hi van votar en contra. La nova llei pretén evitar desnonaments i establir mecanismes de reallotjament en els casos en què aquest ja s’hagi produït i ho fa substituint els instruments que havien estat recorreguts en l’anterior text. La nova llei prioritza la mediació entre els bancs i les famílies amb sobreendeutament a causa de l’habitatge; preveu mecanismes per reduir els pisos buits; estableix mesures per reallotjar amb lloguer social famílies en risc d’exclusió; i preveu expropiar temporalment l’ús de pisos a bancs i grans propietaris per disposar d’habitatge públic per fer front a les necessitats de pisos socials i per evitar desnonaments.

La Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial sorgeix com a resposta al recurs presentat pel govern espanyol contra diversos punts de la Llei 24/2015 en considerar que envaïa competències i que suposava un greuge respecte a la resta de ciutadans de l’Estat espanyol, entre d’altres. El maig d’aquest any el TC va admetre a tràmit el recurs i això va comportar la suspensió automàtica dels articles recorreguts.

El nou text estableix instruments alternatius als punts suspesos, com la substitució de la cessió temporal obligatòria d’habitatges buits que fixava la normativa en part suspesa per l’expropiació temporal de l’ús d’habitatges buits en mans d’entitats financeres. També proposa com a alternativa al lloguer social obligatori de forma indefinida un sistema per reallotjar les famílies amb un lloguer social limitat a un període de tres anys ampliable a sis.

D’altra banda, recupera la mediació a través del Codi de Consum i triplica els municipis on es pot actuar per pal·liar els efectes dels desnonaments. A més, crea la Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència Social amb l’objectiu de coordinar l’actuació de les administracions per establir mecanismes de solució de conflictes i l’aplicació de mesures d’acció protectora establertes per la norma.

En l’àmbit econòmic, la norma preveu una partida de 14 MEUR per expropiar l’ús d’uns 2.000 habitatges arreu de Catalunya. El cost d’aquestes expropiacions s’haurà d’assumir a mitges entre Generalitat i ajuntaments. D’altra banda, també incorpora una partida de 250.000 euros per al personal de la Comissió d’Habitatge i Assistència. El cost econòmic d’altres mesures s’inclouen en partides de la conselleria de Governació i Habitatge.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]