L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), juntament amb Obra Cultural Balear (OCB) i Avançam, la plataforma de regidors de les Illes pel dret de decidir, han convocat avui a les set del vespre una concentració a la plaça Major de Palma de suport al referèndum de l’1 d’octubre.

Amb el lema ‘Des de Mallorca, sí a la república catalana’, les entitats convocants han dit que l’1-O és la culminació radicalment democràtica d’un procés iniciat el 2010 que tenia el suport majoritari dels catalans. A més, els organitzadors no tan sols donen suport al referèndum, sinó que demanen la constitució de la república catalana. L’escriptor mallorquí Antoni Serra serà l’encarregat de llegir el manifest.

El president de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca, Cristòfol Soler, ha dit en l’acte de presentació de la concentració que cada any Mallorca se solidaritzava amb l’Onze de Setembre, però que enguany era un acte de solidarització molt més concret, adreçat als principatins que votaran el dia 1 d’octubre. Per una altra banda, el president d’Avançam, Miquel Oliver, s’ha manifestat partidari de la creació de la república catalana. ‘Ha de quedar molt clar que la concentració de dijous és per a defensar el sí i anar més enllà’, ha dit, i s’ha mostrat convençut que el sí guanyaria amb una majoria àmplia.

Els convocants de la concentració estan convençuts que el referèndum es durà a terme atès que el dret de decidir és un dels drets bàsics del principi democràtic. En aquesta línia, han animat els mallorquins a manifestar-se en senyal de suport a una fita tan important com l’1 d’octubre, que ho és tant per als catalans com per als mallorquins.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]