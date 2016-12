La Fiscalia facilitarà informació al Departament d’Ensenyament sobre els processos judicials que tenen relació amb abusos a menors per part de personal dels centres educatius, ja siguin docents o personal administratiu, i que actualment no surten de les instàncies judicials fins que no hi ha sentència, segons ha assegurat la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, en una entrevista a l’ACN. Aquesta mesura permetrà conèixer al Departament els suposats casos abans que hi hagi una sentència i, prendre així les mesures oportunes en l’àmbit escolar. Ruiz també ha explicat que el ministeri públic ha respost la seva petició i ha accedit a sol·licitar judicialment mesures cautelars en els casos d’abús amb ”sospites fonamentades” per poder apartar els professionals abans que hi hagi sentència.

Després que el cas de Maristes sacsegés la comunitat educativa, el Departament d’Ensenyament ha volgut millorar la detecció i prevenció dels possibles casos d’abusos i, en una reunió entre la consellera i el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, han acordat posar en marxa noves mesures. Ho ha anunciat Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament, en una entrevista a l’ACN, on ha explicat que la Fiscalia ha accedit a demanar als jutges que potenciïn les mesures cautelars en cas de ”sospites fonamentades” que permetin apartar del contacte amb menors, més enllà dels centres educatius, les persones denunciades.

Fins ara, el Departament podia actuar ”per responsabilitat” i apartar el presumpte abusador durant 3 mesos i de manera provisional, a l’espera d’una sentència judicial, cosa que provocava situacions d’indefensió. A més a més, Ensenyament i Fiscal en cap van acordar que el ministeri públic notificarà al Departament els expedients iniciats contra personal dels centres educatius que tenen relació amb abusos a menors i que amb el sistema actual ”només coneixen ells” perquè no s’han detectat als centres sinó que estan ”directament judicialitzats”. Fins ara, Ensenyament només hi tenia accés quan hi ha una sentència i per tant, d’aquesta manera es podran prendre mesures de manera precoç. Aquestes dues mesures acompanyen el nou protocol per a la prevenció i la detecció de possibles casos d’abusos sexuals en el marc de l’escola que ha treballat Ensenyament al costat del Departament d’Afers Socials i Famílies.

És un protocol que treballa sobretot la prevenció i intenta donar una resposta més coordinada en els possibles casos d’abusos. Així, per exemple, es treballa amb els infants l’educació emocional perquè aprenguin a dir que no i amb els docents perquè puguin detectar-lo. Per a la consellera d’Ensenyament, la prevenció és clau perquè quan s’activa un protocol ”ja has destrossat una vida”. Detectar possibles radicalitzacionsEn matèria de protocols, Ensenyament també ha potenciat les actuacions per detectar precoçment possibles radicalitzacions jihadistes però també la pertinença dels adolescents a bandes llatines o sectes.

Per fer-ho possible, el Departament treballa amb el cos dels Mossos d’Esquadra per dotar als centres de les eines necessàries per detectar aquests casos. En general, es tracta de dotar-los d’instruments, diu Ruiz, per poder diferenciar ”un possible perill’ en aspectes que es troben al seu ”dia a dia” com pot ser els canvis d’actitud radical o les absències. Des que està en marxa, aquest 2016, el protocol encara no s’ha hagut d’activar.

