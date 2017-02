El delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha obert la porta a aplicar l’article 155 de la constitució, que implicaria la intervenció de l’autogovern de Catalunya. ‘Si una part de l’estat decideix actuar contra l’estat, evidentment hi ha maneres de defensar-se’, ha dit Millor avui en un esmorzar informatiu. Millo ha dit que ‘ningú no desitja aquesta situació, i molt menys el govern espanyol’. I ha avisat: ’La millor manera de no arribar mai a recórrer a aquest article és que tothom compleixi les obligacions’. I ha declarat que l’estat actuarà amb ‘fermesa i proporcionalitat davant les il·legalitats’. Respecte a la possibilitat de precintar escoles, ha dit que, tot i que ‘cap membre de l’executiu ho ha apuntat públicament, podria formar part d’un paquet de mesures ‘que es podrien produir o no’.

