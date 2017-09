L’organització de l’esquerra independentista Endavant ha advertit que, ‘sense assumir fins a les últimes conseqüències l’embat desobedient amb l’Estat’ es corre el ‘risc de cremar la carta del referèndum i reproduir un nou 9-N’. En un comunicat publicat aquest dimarts, el col·lectiu, vinculat a la CUP, també ha criticat el contingut de la Llei de transitorietat, que es podria aprovar aquesta mateixa setmana, i ha alertat que la norma pot ‘reproduir una mini-Espanya en les passes inicials de la nova República’.

Segons Endavant, aquesta Llei ‘no és neutre’ i afavoreix un determinat model institucional, econòmic i social. ‘Un projecte d’independència on res no canviï no aconseguirà les majories necessàries per a guanyar’, apunta el text. A més, l’organització de l’Esquerra Independentista afegeix que el referèndum ‘només reeixirà’ si les institucions assumeixen ‘amb totes les conseqüències la confrontació amb un Estat espanyol demofòbica’ que, segons Endavant, utilitzarà totes les eines jurídiques, policíaques i de control ideològic per impedir l’autodeterminació.

‘Si el Govern no assumeix la necessitat de portar fins a les últimes conseqüències la confrontació amb l’Estat i la demostració pràctica i concreta que és un Estat prohibidor, serà molt més difícil mobilitzar totes les forces necessàries per a la ruptura democràtica amb l’Estat’, conclou el comunicat.

