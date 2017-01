Podeu llegir la crònica de Josep Casulleres ací.

Us oferim en directe la conferència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vice-president, Oriol Junqueras, i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, al Parlament Europeu. Els membres del govern explicaran als assistents la voluntat catalana de fer un referèndum i d’aplicar-ne el resultat. Parlaran d’aquest propòsit des de la perspectiva democràtica, econòmica i europeista.

La conferència ja ha finalitzat.

Durant els dies i hores previs a la conferència s’han palesat els nervis del govern espanyol. D’ençà que es va saber que els membres del govern visitarien el Parlament Europeu, la diplomàcia espanyola va posar-se en guàrdia per desprestigiar l’acte i impedir que hi assistissin eurodiputats i diplomàtics dels altres països. Ahir mateix, el portaveu del PP, Esteban González Pons, enviava una carta als altres membres del Partit Popular Europeu per suplicar-los que no anessin a la conferència. ‘Us ho demano com a amics’, deia.

Tanmateix, la delegació catalana ja ha aconseguit el ressò que desitjava i que el govern espanyol volia evitar. Les reserves superen l’aforament. Ho podeu llegir en aquesta crònica de Josep Casulleras, en què explica que eurodiputats, personal diplomàtic i del Comitè de Regions, i membres de consultories i think tanks ompliran aquest vespre la sala més gran del Parlament Europeu.

