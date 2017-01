Dotze ciutadans pregunten avui al vespre en directe al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el programa ‘Jo pregunto’ de TV3. Des del Teatre Conservatori de Manresa, conduït per Lídia Heredia, Carles Prats i Pere Bosch poden adreçar les preguntes al president, que respondrà també algunes de les preguntes que es facin arribar a través de les xarxes socias.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]