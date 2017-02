L’ex-president de la Generalitat Artur Mas i les ex-conselleres Irene Rigau i Joana Ortega avui van a judici per haver permès la consulta del 9-N. La fiscalia els acusa d’uns delictes de desobediència greu i prevaricació. El tribunal el presideix Jesús María Barrientos. Milers de persones s’han concentrat a l’exterior del TSJC per donar suport als encausats. Us oferim el directe del judici amb senyal de RT.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]