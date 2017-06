L’ex-tresorer del PP Luis Bárcenas compareix avui per primera vegada al congrés espanyol en la comissió d’investigació del presumpte finançament il·legal del PP. L’oposició va forçar el govern espanyol a acceptar aquesta comissió a la cambra. No obstant això, ha anunciat que no pensa respondre a les preguntes dels diputats si impliquen qüestions relacionades amb els processos judicials en què es troba involucrat.

Ara fa una setmana que quatre ex-ministres de José María Aznar (Arenas, Acebes, Mayor Oreja i Rato) van declarar-hi com a testimonis del cas Gürtel.

La compareixença de Bárcenas és la primera d’una llista aprovada per tots els grups llevat del PP, que inclouen la resta de tresorers del partit, un fet que ha portat el PP a obrir al senat –on té majoria absoluta– una altra comissió d’investigació que estudiarà els suposats casos de finançament il·legal de tots els partits. El PP hi ha cridat a comparèixer els dirigents del PSOE, Podem i Cs: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias i Albert Rivera.

