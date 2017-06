ACN Barcelona.-El grup d’En Comú Podem ha demanat la compareixença d’Artur Mas i Jordi Pujol al Senat per explicar com es finançava Convergència Democràtica de Catalunya al seu propi Pla de Treball per la Comissió d’Investigació sobre finançament il·legal dels partits, que ha presentat aquest divendres a la Cambra Alta. Al llistat també hi figuren altres ex-alts càrrecs del CDC, com els ex-tresorers Andreu Viloca i Danial Osàcar, el diputat del Parlament de Catalunya, Germà Gordó, així com els fiscals dels casos Palau, Pretòria i del cas 3% perquè compareguin juntament amb càrrecs i ex-càrrecs del PP, empresaris i donants.

Al Pla de Treball que presentarà el grup català es demana també la compareixença d’experts en transparència com la de l’exfiscal Anticorrupció, Carlos Jiménez Villarejo; la vicepresidenta de MásDemocracia, María de los Reyes Montiel; el Fundador i Director de CIVIO, David Cabo, o el Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens. Aquest divendres es tanca el termini per presentar els esborranys dels plans de treball per la Comissió d’Investigació i el proper dilluns 26 es definirà el Pla de Treball final, malgrat “l’amenaça” del Partit Popular de fer servir la seva majoria absoluta a la Cambra per decidir el redactat final. “Mentre al Congrés dels Diputats s’han fet 6 reunions per redactar el Pla, aquí només se’n vol fer una i amb la majoria absoluta del PP amenaçant”, ha criticat el senador Óscar Guardingo.Aquesta comissió es va crear, a diferència de la del Congrés dels Diputats, centrada en el finançament irregular del Partit Popular, per investigar casos de corrupció a tots els partits polítics a causa dels vots a favor dels populars i del PDECAT. Guardingo ha titllat d’ “indignant” que siguin “els partits de Bárcenas i de la Mare Superiora” els que demanin investigar la resta de partits quan, ha apuntat, són els partits amb més processos judicials oberts per finançament irregular. “És una farsa, el PP vol fer servir aquesta Comissió per contra programar la del Congrés”, ha explicat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]