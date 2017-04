La directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, ha complert el primer mes en el càrrec. En una entrevista a Europa Press, explica que ha dedicat bona part del temps a confeccionar la plantilla: ‘He fet moltes sumes i moltes restes, he valorat les necessitats en cada departament i a mi no em surten menys de cinc-cents treballadors, aquesta serà la plantilla que plantege.’ I es prepara per encarar, a partir d’aquesta setmana entrant, la selecció del contingut que ha fet l’Alt Consell Consultiu, els valors que marcaran el contingut de la programació i la col·laboració amb emissores locals i comercials. Una tasca que durà a terme amb un equip reduït de confiança, format pels ex-treballadors de RTVV Esperança Camps i Albert Vicent i pels productors Cèsar Martí, Elena Vilanova i Ernest José Sorrentino.

Aquest mig miler de treballadors, insisteix Marco, és la plantilla que, amb les xifres a la mà, considera necessària per a la plataforma multimèdia de mitjans de comunicació públics valencians que es pretén posar en marxa.

La directora general de la nova radiotelevisió pública afirma que en aquest ‘intens’ primer mes en el càrrec ha pogut comprovar que hi ha ‘molts fronts oberts’ que ha d’anar abordant amb, de moment, ‘poques mans’. En el cas del personal, assenyala que ‘la gent pensa que és arribar ací i contractar la gent, i no és així’, perquè com a sector públic cal complir una sèrie de requisits, com ara confeccionar una plantilla ‘sencera i perfecta amb la classificació de llocs’ que després s’ha de negociar amb els sindicats i rebre el vist-i-plau del Consell Rector, cosa que’ fa que el procés vaja més a poc a poc’.

Una vegada aprovada la plantilla de la CVMC, amb el seu barem de mèrits, la de la societat ‘realment està feta, el que falta és la negociació amb els sindicats’. En aquest sentit, assegura que cap dels ex-treballadors de l’antiga RTVV no li ha demanat cap reunió i que tampoc no ha parlat amb els sindicats, i serà ara, passades les festes de Pasqua, quan convocarà les organitzacions sindicals per començar a negociar.

Primerament, per als llocs que es requeriran a la corporació, s’ha sol·licitat a la direcció general de tecnologies un mecanisme per a fer barems en línia per accelerar el procés, tenint en compte la previsió que ‘molta gent’ s’hi presenti, de manera que els aspirants introduiran les seves dades, s’autoavaluaran i després es farà una comprovació. ‘Aquest mecanisme costa de fer, ens han demanat un mes llarg ,i fins que açò no estiga preparat no es pot obrir la borsa de treball’, ha dit.

Sobre la baremació dels mèrits dels ex-treballadors, ha indicat que la puntuació podria arribar a un 38,5% i ‘segons totes les recomanacions, tot allò que no passi del 40% entra dins de la proporcionalitat’, tal com s’ha acordat en la comissió bilateral amb l’estat.

En el cas de les borses temporals per a la plantilla de la societat, creu que la baremació serà ‘molt semblant’ i allò que canviarà seran els perfils. D’ací a ‘un any o any i mig’ podria considerar-se la convocatòria de proves selectives, encara que aquest és un extrem encara per a decidir.

Barreja d’experiència i joventut

Preguntada pel perfil dels treballadors que treballaran en la nova radiotelevisió, Empar Marco no dubta a manifestar la seva obstinació que hi hagi ‘una barreja’ de perfils: ‘Açò s’ha de construir amb els fonaments de l’experiència i també amb els fonaments del talent jove. Estic molt interessada que la plantilla siga un ventall molt ampli’.

En aquest sentit, ha remarcat que hi haurà diferents perfils de periodistes, entre els quals especialistes en xarxes socials, gestors web o SEO mànagers, ‘gent amb estudis recents o relativament recents’ i que es complementarà amb persones que aporten la seva experiència en televisió, en ràdio, en esports, que vinguen d’aquest món.’

‘És la idea en què estic obstinada des del primer dia per donar entrada a tothom i que no siga una cosa tancada només a la plantilla anterior, sinó també de tota mena’, ha dit, per remarcar que els ex-treballadors de RTVV aporten ‘molta experiència’ i vol comptar amb persones que sàpiguen ‘què és treballar en un mitjà públic’.

Tot i això, ha posat èmfasi que seran mitjans ‘absolutament nous’ i la corporació té ara al davant l’oportunitat de ‘néixer com uns mitjans nous, creatius, innovadors, com el que volen arribar a ser uns altres mitjans, amb redacció única, amb continguts amb valors.’

El nom, ‘innovador’

Preguntada sobre quina valoració fa del nom triat per a la nova radiotelevisió, ‘À.’ (A punt), Marco afirma: ‘És un nom innovador, és clar, a mi no se m’hagués ocorregut, de tan innovador que és, no és lleig, és bonic, no sé si és el més adequat per a aquests mitjans però em deixaré seduir per les empreses publicitàries, obriré la ment i deixaré que em convencen’.

Ara es treballa en el desenvolupament de la marca i, tal com explica, en aquesta recerca de nom i cognoms ‘es parla de “a punt mitjans”, “a punt mèdia”… Coses que li donen un regust a la cosa’.

‘El meu cronograma no s’ajustava a la realitat que em vaig trobar’

D’altra banda, preguntada sobre si manté el termini de sis mesos per al començament d’algun tipus d’emissió, Marco ha explicat que quan va presentar el seu projecte ‘pensava que hi havia una sèrie de coses ja molt preparades per poder sortir en sis mesos’. No obstant, ha admès: ‘El meu cronograma era molt bonic, però no s’ajustava a la realitat que m’he trobat.’

Una de les coses que esperava era que els plecs dels temes tecnològics, com l’equipament de la ràdio, la multicontinuïtat o el pas a l’alta definició estarien ja llestos, però no ha estat així, suposa que per no ‘hipotecar el futur dels mitjans ‘, i ha posat com a exemple que es prepara el plec de l’equipament de la ràdio però que, a causa de la quantia econòmica, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, amb uns terminis de tres, quatre o fins a cinc mesos.

Es tracta d’un ‘treball més invisible però importantíssim, perquè si no tens aquest esquelet tecnològic no pots fer res’ i, d’altra banda, l’edifici de Burjassot ‘requereix molta revisió, actualització i posada a punt’.

‘Per molt que vulguem córrer no es pot, no és tan fàcil’, ha asseverat, per posar també com a exemple l’adquisició de la plataforma multimèdia, un procés en el qual s’estan valorant moltes empreses i veient necessitats. ‘No volem precipitar-nos , ha recalcat, per afegir que això ‘és un procés llarg, es vulgui o no’.

Paral·lelament, s’estudia la possibilitat de ‘fer alguns retocs en el sistema tècnic que hi ha per posar-lo a punt i començar abans amb material i continguts nous’, un altre escenari que, si permetés de començar abans de final d’any, es faria ‘perquè veiem que hi ha una expectativa social que tampoc podem defraudar ‘.

Així, ha indicat que malgrat les ganes de ‘tots’ perquè la radiotelevisió comence a emetre, cal treballar perquè ‘els mitjans surten millor’.

‘Que les pressions no ens facen equivocar-nos’

‘A mi m’encantaria que el Nou d’Octubre hi haguera una emissió, m’encantaria poder anunciar-ho, però no puc fer-ho perquè seria erroni, no ho sé. Volem fer-ho bé, el més important és nàixer adequadament i sense pressions, que les pressions no ens facen equivocar-nos.’

‘Jo treballe des de la independència’

’Les coses es demostren treballant, jo treballe des de la independència, no sóc política’, ha dit Marco. No l’afecten les crítiques de PP i C’s al seu nomenament pel seu passat com a periodista i delegada de TV3 al País Valencià perquè ‘sabia que venia amb el càrrec’. ‘Si hi ha algú que té intenció de fer mal, ja s’ho farà; jo vinc d’una televisió pública que m’ha ensenyat moltíssim, no renuncie a açò i ja està, jo sóc d’ací, i punt’.

Preguntada sobre si considera que la llei i el mandat marc són prou estrictes per a marcar distància amb alguns fets que van ocórrer a l’antiga RTVV i van acabar en els tribunals, Empar Marco assegura que la norma ja n’és, d’estricta, i el mandat ‘hi aprofundix encara més ‘.

‘La frescor amb què naixem crec que demostrarà que volem ser diferents a allò que hi havia’, assegura la directora general, que incideix que ‘això té un altre aire’. ‘La pràctica ho dirà, s’ha fet un treball immens d’intentar que açò tinga un altre aire’.

Preguntada sobre la controvèrsia suscitada per l’article 20 del mandat marc, que faculta el Consell Rector a regular l’anomenat ‘dret d’accés’ dels grups polítics i socials en la programació de la corporació, Marco ha admès que no li sembla ‘ideal’ però ‘s’han establert mecanismes suficients perquè es contrareste’ perquè hi haurà un Consell de Ciutadania o un Consell de Redacció.

Així, considera que ‘hi ha prou elements com perquè açò no siga conflictiu’. ‘Podria haver-se redactat d’una altra manera? Sí. Però hi haurà molts filtres perquè açò no siga manipulable i si en algun moment es veu que crea problemes es demanarà que es canvie’, ha dit.

