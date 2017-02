Els usuaris de tren poden utilitzar des d’aquest diumenge el servei Euromed entre l’estació central de les Terres de l’Ebre de l’Aldea i Tarragona amb el bitllet bonificat, és a dir, a preu de Regional. La bonificació, que cobreix el Departament de Territori, ja funciona des de finals de l’any passat entre l’Aldea i Barcelona però els viatgers no podien comprar el bitllet des de l’estació central de les Terres de l’Ebre fins a Tarragona tot i que els trens ja hi feien parada.

Tanmateix els usuaris de l’Euromed de les Terres de l’Ebre continuaran sense poder comprar el bitllet des de l’estació de l’Aldea a Castelló, València o Alacant, una mesura fortament criticada pels usuaris.

La mesura és de caràcter provisional mentre no es resolen els problemes de l’R16, una línia que pateix múltiples retards, però la plataforma Trens Dignes ha reclamat que tingui continuïtat i que la bonificació s’ampliï per anar a Castelló, València i Alacant.

