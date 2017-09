Els treballadors d’Eulen han fet marxa enrere i no han registrat la nova vaga prevista pel 6 d’octubre que ahir dilluns van acordar convocar en assemblea per l’empitjorament de les seves condicions de treball i per exigir el compliment del laude.

Segons Juan Carlos Giménez, assessor del comitè de vaga, durant la reunió amb la direcció d’aquest migdia al Departament de Treball per desconvocar definitivament les aturades que havien de començar aquest divendres pels acomiadaments i expedients oberts, els representants dels treballadors han decidit postposar el registre de la nova vaga davant de la bona predisposició de l’empresa a negociar acords sobre tots els temes no inclosos al laude i garantir el compliment d’aquells que sí que es preveuen.

Durant la reunió, el comitè d’empresa també ha demanat a la Generalitat que convoqui Aena a futures negociacions perquè es comprometi a millorar pròximes licitacions que és on rau ‘el problema de fons’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]