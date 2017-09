Un total de 115 treballadors d’Eulen a l’aeroport de Barcelona han decidit en assemblea convocar noves aturades a partir del 6 d’octubre contra l’empitjorament de les seves condicions laborals des de l’inici del conflicte laboral i, especialment, des de l’entrada en vigor del laude de l’estat. L’assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha denunciat, per exemple, que els treballadors, principalment les dones, continuen tenint problemes per poder anar al bany o fer pauses per menjar alguna cosa perquè no s’està implementat el cinquè vigilant per filtre com marca el laude.

Giménez també ha anunciat que exigiran la presència d’Aena a les negociacions amb l’empresa perquè és responsable directa de tot el que està passant i fins ara no ha hagut d’assumir cap responsabilitat. Durant l’assemblea, els treballadors han votat unànimement contra el resultat del laude i han acordat desconvocar definitivament la vaga prevista per aquest divendres contra els acomiadaments les sancions a vigilants durant la darrera vaga.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]