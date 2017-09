Una cinquantena de treballadors de les ambulàncies gironines han tallat l’N-II aquest divendres a l’altura de Tordera (Maresme), en una nova jornada de protesta contra l’empresa Transports Sanitaris de Catalunya (TSC). Es tracta de la darrera acció que han dut a terme els treballadors abans de començar una vaga indefinida, i és que, si no hi ha un acord la setmana vinent, el divendres 8 de setembre l’aturada serà de 24 hores, i no parcial com és actualment.

Des del comitè de vaga asseguren que les seves reivindicacions no són salarials sinó socials. El seu portaveu, Adolfo Martín, diu que no desconvocaran la vaga fins que l’empresa i la Generalitat fixin un calendari per resoldre els dotze punts que reclamen. “Portem dinou mesos treballant amb unes condicions deplorables tant per nosaltres com per als usuaris”, ha denunciat.

