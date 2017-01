Els drons s’han posat de moda. Enguany, molta gent ha demanat un d’aquests aparells en la llista de regals, esperant que els Reis de l’Orient l’hi porti. Aquesta nova tecnologia ja és a l’abast de quasi tothom. Se’n poden adquirir des de quinze euros, aproximadament. A partir d’aquí, la gamma és molt variada, segons l’ús que hagi de tenir i l’experiència de cadascú.

Uns dels elements que marquen més la diferència són les càmeres que porten integrades alguns. N’hi ha que arriben a una resolució de 4K, per bé que solen costar més de 500 euros. Però la qualitat d’enregistrament no ho és tot: a part l’òptica, s’han de tenir en compte els sistemes d’estabilització d’imatge, que serveixen per a obtenir bones fotografies i vídeos impressionats malgrat que el dron es mogui. És a dir, la càmera es manté sempre estable i fins i tot pot fer moviments independents.

Hi ha molts models de drons amb càmera. Alguns tenen la càmera fixada i alguns altres permeten d’incorporar-hi càmeres pròpies, com ara la GoPro. Tot amb tot, es pot trobar un gran ventall de drons amb càmeres de menys resolució a partir de cinquanta euros; això sí, no podem esperar d’obtenir-hi fotografies ni vídeos de gran qualitat.

De drons, n’hi ha per a tots els gusts. Hi ha els d’interior, que tenen les hèlices protegides per no fer mal a ningú, i els que van a fora, que són més resistents al vent i a la pluja. Per exemple, n’hi ha que, si ve un cop de vent, no es desestabilitzen ni cauen a terra, perquè l’un motor potencia l’altre.

Ara, com tota la tecnologia, sempre hi ha models que van un pas més enllà. És el cas dels que incorporen un GPS, important per a aquells que vulguin fer vols de gran altura o perdre de vista el seu dron. Un dels avantatges d’aquesta tecnologia és el ‘retorn a casa’: només pitjant un botó el dron torna a la posició d’on ha sortit. Així mateix, l’aparell calcula la bateria que li resta i si es va exhaurint retorna tot sol, per tal de no caure sense control. Un altre avantatge del GPS és que permet de planificar rutes o mantenir-se en un lloc concret, encara que el vent l’impulsi a desviar-se de la seva ruta.

Una altra propietat que es deriva de la càmera és la manera de pilotar. Hi ha drons que poden fer-ho amb la visió en primera persona (FVP), en què la càmera envia les imatges a unes ulleres que el pilot porta posades i li permet de pilotar en primera persona.

En canvi, hi ha aparells que també es guien pel senyal wi-fi, que envia les imatges a un dispositiu, com ara el telèfon intel·ligent. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que el senyal wi-fi és limitat i que, per tant, en aquests models la distància de vol serà menor, d’uns trenta metres. Aquesta propietat determina fins a quina distància i quina altura pot volar el dron en qüestió: els més senzills arriben a trenta metres, però els més sofisticats poden abastar més d’un quilòmetre.

Finalment, un dels problemes que encara tenen els drons són les bateries. Actualment, les més bones duren uns 30 minuts i els de més baixa qualitat, només uns 5-10 minuts.

S’ha de tenir present que, malgrat que es puguin adquirir en qualsevol superfície comercial, no tots són una joguina. Cal saber distingir els drons de principiant dels de professionals, perquè uns poden fer més mal que uns altres.

L’ús recreatiu d’aquests aparells no s’ha regulat. L’Agència Estatal de Seguretat Aèria només en regula l’ús en activitats professionals; la resta es consideren naus d’aeromodelisme. Això afavoreix que cada vegada en tingui més gent.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]