Els quatre presidents dels consells insulars participaran el dia 5 de maig en una conferència a la Universitat de Barcelona. L’acte ha estat organitzat pel col·lectiu ‘Illencs’, format per estudiants i gent de les Illes que viu al Principat, i suposarà el primer cop que els quatre presidents coincideixen en un acte fora de les Illes.

‘Illencs’ ja ha fet més xerrades i conferències per explicar la realitat de les Illes a la gent que viu a Catalunya. En el marc d’aquests actes, es van proposar de portar els quatre presidents a Barcelona: Miquel Ensenyat, per Mallorca; Maite Salord, per Menorca; Vicente Torres, per Eivissa i Jaume Ferrer, per Formentera. L’acte tractarà, principalment, tres punts: explicar què és el Consell com a institució, repassar com se’l van trobar els respectius presidents i definir els grans reptes de futur, i parlar dels Països Catalans, del procés d’independència de Catalunya i de les diferents aspiracions sobiranistes de cada illa.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]