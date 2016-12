Setze diorames recreen els setze quadres o escenes que formen part de l’obra de Josep M. Folch i Torres, i es poden veure exposats al hall del Teatre Municipal de Girona, fins al 2 de febrer.

L’exposició ha estat organitzada per la Federació Catalana de Pessebristes amb la col·laboració de la Fundació Folch i Torres i la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, i forma part de les activitats que han commemorat el centenari de la primera representació de la versió dels Pastorets de Folch i Torres, celebrada el 24 de desembre de 1916 al desaparegut teatre barceloní Pompeia.

