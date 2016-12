La temporada de representacions dels Pastorets de Catalunya ha començat aquest cap de setmana amb diverses funcions i accions arreu del territori. Els Pastorets de la Joventut de La Faràndula de Sabadell, els dels Lluïsos d’Horta de Barcelona, els del Centre de Sarrià de Barcelona o els d’Ulldecona van oferir, dissabte 17, les respectives representacions. En total es van dur a terme 16 representacions de les més de 240 previstes fins al 12 de febrer. 6.600 persones, entre actors, cantaires, músics i tècnics, es mobilitzaran per a fer-ho possible.

Si bé els Pastorets es representen des del segle XVIII i és una de les tradicions més antigues del nostre país, amb el temps ha aconseguit mantenir-se actual, jove i dinàmica, convertint-se en una activitat nadalenca més, que aplega gent de diferents edats, orígens i professions dalt d’un escenari. Prova d’això en són les diferents accions que alguns conjunts de Pastorets han posat en marxa aquest cap de setmana, com ara els Pastorets Go del grup d’Igualada que han fet un símil del popular joc de Pokémon escampant diferents personatges de la representació pels carrers de la capital de l’Anoia amb l’objectiu que els vianants els puguin ‘caçar’.

