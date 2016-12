Continua l’empat tècnic entre els partidaris de la independència de Catalunya i els contraris, segons les dades de l’última enquesta del CEO, feta pública avui. A la pregunta ‘Vol que Catalunya esdevingui un estat independent?’, un 46,8% dels enquestats respon no i un 45,3% respon sí. En l’enquesta del mes de novembre, també del CEO, les dades eren molt semblants: amb un 45,1% del no i un 44,9% del sí.

Sobre la relació preferida entre Catalunya i Espanya, un estat independent és l’opció majoritària, amb un 36,1%; després vénen un estat dins d’una Espanya federal, un 29,2%; una comunitat autònoma, un 23,6%; i una regió d’Espanya, un 4,5%.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]