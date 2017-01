Els Mossos d’Esquadra estan investigant una agressió a diversos seguidors d’una penya sevillista a Barcelona. Els fets es van produir aquest dissabte al vespre, pels voltants de les 21.15 hores, a la penya del Sevilla ‘A 1.000 quilómetros de Nervión’, situada al restaurant Tres Vilas al número 22 del carrer de Berlín. La penya celebrava el seu 10è aniversari aprofitant el partit que enfronta avui a la tarda l’Espanyol amb el Sevilla. Segons les primeres informacions, una vintena d’ultres encaputxats i armats amb porres, pals i bats de beisbol haurien colpejat els aficionats, que es trobaven a l’exterior del local. Com a conseqüència de la batussa, dos aficionats del Sevilla van quedar ferits de diversa consideració per cops i talls. Segons el balanç del SEM –que hi va enviar una ambulància- un dels afectats va patir ferides lleus mentre que l’altre va quedar ferit menys greu i va ser evacuat a l’Hospital Clínic.

