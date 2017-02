ACN Barcelona.-La Direcció General de Policia ha informat en seu parlamentària a preguntes del grup Ciutadans que l’any 2016 es van instruir 538 atestats per violència de gènere contra dones menors d’edat. El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha informat per escrit C’s d’aquesta dada, així com de les referents a l’any 2015 i a l’any 2014. En aquest sentit, de les xifres es desprèn que el nombre d’atestats per aquesta tipologia delictiva s’ha mantingut en termes similars durant els últims tres anys, per bé que la xifra ha experimentat un descens lleuger. Així, l’any 2015 hi va haver 547 atestats policials per violència de gènere contra dones menors d’edat. L’any 2014 el nombre va ser superior, concretament de 558 atestats policials.

