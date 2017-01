Els Mossos d’Esquadra continuen buscant l’autor dels trets que anit van causar la mort a un jove de 32 anys de nacionalitat dominicana a l’Avinguda Meridiana de Barcelona, prop de l’Avinguda Rio de Janeiro, i investiguen les causes dels fets. D’altra banda, un altre home d’uns 30 anys va resultar ferit crític i continua a la Unitat de Cures Intensius de trauma de l’Hospital de la Vall d’Hebron, segons han informat avui fonts del centre hospitalari, mentre que una noia d’uns 22 anys va resultar ferida greu i va ser traslladada a l’Hospital de Sant Pau.

Els fets es van produir ahir al vespre quan un desconegut va disparar una ràfega de trets contra el grup de tres persones que es trobaven a l’interior d’un vehicle. Poc després dels fets, es va desplegar un ampli dispositiu policial a la zona, concretament a l’altura del número 517 de l’Avinguda Meridiana per tal de localitzar l’autor dels trets i iniciar una investigació per esclarir els fets.

El difunt i l’altre home ferit estaven esperant a l’interior d’un vehicle davant d’un bar de la zona quan l’agressor es va aproximar i, tot seguit, va començar a disparar una ràfega de trets. A la lluna del turisme de les víctimes es podien comptar fins a set impactes de bala.

