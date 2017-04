Diu la llegenda fundacional d’Alcoi que, al segle XIII, Sant Jordi va fer un paper molt destacat en la conquesta de la ciutat. Per això, des de llavors, és el patró de la vila d’Alcoi i cada any s’hi fan unes de les festes de moros i cristians més destacades en honor seu. Durant quatre dies, milers d’alcoians es vesteixen de cristians i de sarraïns per a rememorar els moments més destacats de la gesta.

La festa es divideix en quatre jornades: el dia de la música, el dia de les entrades, el dia de Sant Jordi i el dia de l’alardo. Aquesta seqüència serveix per a recrear, amb tota mena de detalls, el setge, les negociacions i la presa de la ciutat d’Alcoi de l’any 1276. Els actes arrenquen el divendres al vespre amb el dia de la música, que és quan les bandes fan l’entrada a la ciutat. Enguany serà una jornada especial perquè se celebren un parell d’aniversaris musicals: la Societat Musical Nova d’Alcoi fa 175 anys i l’Himne de Festes de Moros i Cristians d’Alcoi, 100.

Dissabte és el dia de les entrades, amb la presentació de les esquadres mora i cristiana. Són dues grans cercaviles –al matí es fa la cristiana i a la tarda, la mora– en què desfilen milers de festers agrupats en diverses filades. La música, la riquesa dels vestits, el maquillatge i els accessoris omplen els carrers de la ciutat.

Diumenge, el dia de Sant Jordi, es farà la part més religiosa i solemne de la festa: es trauran en processó dues vegades les relíquies del sant patró. Després es farà la Retreta, una desfilada informal de carrosses guarnides i il·luminades. Un dels elements més destacats de la jornada és el sant Jordiet, un nen escollit per sorteig que representa el patró dels alcoians.

La festa s’acabarà dilluns, el dia de l’alardo, en què es representarà el complicat assalt final de la ciutat. Durant tota la jornada, moros i cristians faran escaramusses pels carrers del poble, s’intercanviaran la possessió del castell i negociaran la rendició sense èxit. Finalment, com explica la llegenda, els cristians es proclamaran vencedors de la festa i, quan arribi la nit, el Sant Jordiet traurà el cap entre els merlets del castell.

