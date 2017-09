La Diada del Sí ha arribat al calendari polític després de dies d’alta intensitat mediàtica a la capital espanyola. La premsa de Madrid ha tret tota l’artilleria després de l’aprovació de les lleis de desconnexió al parlament. Les paraules tensió i violència s’han publicat i propagat sense problemes. Tanmateix, la mobilització s’ha desenvolupat sense incidents, per això els mitjans espanyols s’aferren ara a l’assistència. La Guàrdia Urbana parla d’un milió i la delegació del govern espanyol de 350.000. Tot seguit us oferim un recull de les informacions principals.

El Español: ‘Centenars de milers de persones donen suport als carrers al cop de Puigdemont‘

El diari que dirigeix Pedro J. afirma que la Diada d’enguany era una prova de foc per l’independentisme i assegura que ‘centenars de milers de persones han donat suport als carrers al cop de Puigdemont.’ A més, acusa l’independentisme d’apropiar-se un any més de la Diada.

‘El lema de la convocatòria, la Diada del Sí, no deixa espai a les interpretacions’, afirma la notícia. El Español explica que ‘pràcticament tots els partits’ han participat en l’ofrena a Rafel de Casanova, tanmateix, ‘el plat fort de la jornada, la concentració popular, estava reservada pels partidaris de la ruptura.’

El diari també es fa ressò de la crema de banderes —espanyola, francesa i europea— per part de membres de l’organització juvenil Arran. Així com, del llançament de globus de pintura contra la comandància de la policia espanyola a la Via Laietana.

El País: ‘L’independentisme desborda Barcelona‘



La capçalera del Grupo Pisa assegura que l’independentisme ha aconseguit mobilitzar-se de manera massiva per sisè any consecutiu. El diari es fa ressò de les disparitats de dades d’assistència entre la Guàrdia Urbana —un milió— i la delegació del govern espanyol: 350.000 manifestants.

La notícia explica que la Diada s’ha manifestat amb total normalitat i civisme. Destaca la presència de líders polítics i de càntics contra el govern espanyol, com ara: ‘Soraya no fas por.’ Després de descriure com ha funcionat la manifestació, també recull el discurs que ha fet el president de l’ANC, Jordi Sánchez, a qui acusa d’haver amenaçat l’oposició: ‘Seguidament ha llençat una advertència a tots els grups de l’oposició al parlament —Ciutadans, PSC, CSQP i el PP— després de citar als seus líders pels seus cognoms.’

El diari també es fa ressò de l’acte independent que han fet els comuns a Can Zam. ‘Ada Colau acusa Junts pel Sí de deixar a fora la meitat del poble de Catalunya’, titulen.

ABC: ‘La Diada perd gairebé la meitat dels assistents respecta el 9-N‘

‘L’independentisme reconeix el seu retrocés. Desenes de milers de persones han pres aquesta tarda el centre de Barcelona en la Diada que el secessionisme defineix com l’última de l’era autonòmica’, així comença la notícia de l’ABC. Assegura que una vegada més l’ANC i Òmnium han tornat a demostrar la seva capacitat de mobilització, però ‘molt per sota del zenit que va suposar la marxa del 2014, prèvia al 9-N.’

En aquest sentit, el diari compara les xifres de la Guàrdia Urbana —un milió de persones— amb l’assistència a la ‘V’, on es va xifrar en un milió vuit-centes mil persones. A més, afirma que sense l’incentiu del referèndum l’assistència hauria continuat queien com va passar el 2015 i el 2016. La notícia també es fa ressò de les dades de la delegació del govern espanyol (350.000) i Societat Civil Catalana (225.000).

La Razón: ‘La participació a la Diada es redueix a la meitat d’ençà de 2014‘

El diari que dirigeix Franciso Marhuenda afirma que hi ha una ‘nova guerra de xifres entre la Guàrdia Urbana i la delegació del govern espanyol’ després de la Diada del Sí. De totes maneres destaca al titular que la participació ha caigut fins a la meitat d’ençà del 2014.

En una notícia independent, La Razón també destaca que durant l’ofrena a Rafael de Casanova un membre de Podem Catalunya se li ha vist el cul. ‘L’urna de la Diada que triomfa a Twitter’, es titula la peça.

El Mundo: ‘El separatisme celebra la seva mobilització: Amb això no podran ni els jutges ni la Guàrdia Civil‘

El diari madrileny destaca la capacitat de mobilització pocs dies abans de l’1-O, un referèndum que afirmen que la justícia espanyola ha suspès. ‘L’ANC ha utilitzat aquesta festa per a recordar a les víctimes de l’atemptat gihadista de Barcelona després de convertir l’homenatge oficial a les víctimes en un acte de propaganda independentista’, afegeix.

El Mundo també destaca a portada ‘El desafiament sobiranista, en imatges’ i el crit del secretari general de Podem a l’acte de Can Zam: ‘Visca Catalunya lliure i sobirana.’

La retransmissió de RTVE

RTVE ha tractat la manifestació de la Diada des del Canal 24 Horas. En una tertúlia integrada per Juan Arza, fundador de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, ex-president de la mateixa entitat, Nicolás Redondo, ex-dirigent del PSE-EE, i Pedro Jiménez, redactor en cap de la Ser. A més, també s’ha connectat amb els estudis de TVE a Catalunya per a entrevistar l’actual president de SCC, Mariano Gomà.

Bosch ha defensat que l’independentisme no té cap pla i està liderat per una elit que només està interessant en el procés. ‘En muntar l’embolic sense que passi res’, ha dit. També ha definit el procés com ‘un èxit propagandístic.’ Segons l’ex-president de SCC s’acosten dies complicats on es faran escarns públics contra els batlles que no col·laborin amb l’1-O: ‘Tal com va passar a Mataró.’ En aquest sentit, ha agraït que molts batlles de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del PSC ‘treballin com un sol home’ contra el referèndum.

Bosch ha ofert en directe les primeres dades d’assistència, segons l’SCC, i ha comentat que només hi havia entre 300 i 350 mil persones al centre de Barcelona. Abans d’acabar-se la cobertura de la manifestació, ha rectificat les primeres dades, i ha assegurat que la mateixa entitat oferia una xifra inferior: 225.000.

Juan Arza ha assegurat que els carrers es veien despoblats i buits. Sobre l’1-O, ha afirmat que el referèndum és ‘un mètode pèssim’ per a decidir ‘el perímetre de la sobirania.’ Tanmateix, ha dit que defensar el referèndum és una opció còmoda a Catalunya, fins i tot per als no independentistes: ‘D’aquesta manera, es fan perdonar no ser-ho.’ Arza ha demanat als polítics que no vagin més enllà ‘en aquesta bogeria no tindrà remei’. A més, s’ha queixat del paper preponderant en l’àmbit mediàtic que han aconseguit els presidents de l’ANC i Òmnium: ‘Aquesta gent han adoptat un protagonisme impressionant que no els hem donat els catalans a les urnes.

Nicolás Redondo ha assegurat que si la manifestació era el ‘colofó de la insurrecció institucional, Catalunya no ha desbordat els carrers.’ Ha acusat l’independentisme de ser un moviment refractari que no entén cap mena de diàleg racional, per això ha defensat derrotar el moviment abans d’intentar qualsevol via de diàleg. ‘Els moviments autoritaris, quan se’ls derrota, es tornen molt porosos. Llavors en tot cas es pot negociar’, ha dit. A més, s’ha congratulat que no hi hagi hagut incidents i violència, quelcom que s’esperava abans de la manifestació. Redondo també s’ha mostrat convençut que la manifestació del 17-A, posterior als atemptats de Barcelona i Cambrils, va tenir més assistència.

