ACN Terrassa.-Els Minyons de Terrassa han ofert al Govern català el seu local per fer el referèndum en cas que l’executiu espanyol precinti els col·legis. La colla castellera ha assegurat aquest diumenge a la tarda, a través del seu compte personal de Twitter, que amb aquest gest vol garantir que es faci la votació. A més, ha detallat, a través d’un comunicat, que ha pres aquesta decisió per seguir amb el seu “compromís” amb “la societat del país”. En aquest sentit, la colla malva ha recordat que va ser la primera entitat adherida a l’ANC, fa més de 4 anys, i que recentment s’ha adherit al Pacte Nacional pel Referèndum.

