Després de 34 anys d’història a Viladecans, la llibreria Els nou rals va tancar fa tres anys per la crisi. Una emblemàtica jornada solidària anomenada cash mob, va animar a fer possible que pocs mesos després, es reinventés en format de cooperativa i junt amb l’antic llibreter, iniciés un nou projecte amb tres nous socis que han fet possible continuar escrivint la història de l’estimada llibreria de Viladecans.

Carrer Sant Joan, 19 Viladecans

Ficció

No-ficció

La recomanació del llibreter

Tu no ets una mare com les altres. Angelika Schrobsdorff (La Campana)

El llibre és un relat autobiogràfic que reconstrueix la vida de l’Angelika Schrobsdorff (1927) i la seva mare, l’Else Kirschner (1893-1949), durant la primera meitat del segle XX.

L’Else, nascuda en una família de la burgesia jueva de Berlín, és una dona singular, apassionada i alliberada dels prejudicis del seu temps. En una de les seves darreres cartes a la seva filla ella mateixa escriu: «Com a dona de la meva generació, vaig ser una novetat, una persona insòlita i sospitosa. Sobresortia pels marges, per dir-ho d’alguna manera; vaig haver de ser molt forta i crear les meves pròpies lleis. Ningú no em va ajudar, ben al contrari: en el millor dels casos m’acceptaven com una anomalia, i, en el pitjor, em consideraven una degenerada.»

La novel·la ens endinsa en la història d’una família i ens dóna tota mena de detalls d’una època i d’uns personatges passionals i ho fa, de manera autèntica i amb una prosa delicada.

Rosa Agustí

