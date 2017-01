Ficció

‘La Família Amat’, de Tomeu Matamalas

És un excel·lent thriller històric ambientat l’any 1484 a Ciutat de Palma. La novel·la ens trasllada a una Mallorca llunyana en el temps però molt propera en les passions humanes que descriu. Narrada amb un estil àgil i potent, les aventures i desventures d’aquesta família es converteixen en un relat additiu que no es pot deixar de llegir fins a arribar a un final revelador i emotiu.

Sobre la llibreria Món de Llibres

La llibreria Món de Llibres va obrir les portes l’any 2004 a Manacor. Al llarg d’aquests anys s’ha convertit en un referent a la comarca i també a Mallorca. El local disposa d’una cafeteria on mensualment es fan exposicions de pintura i on també tenen lloc presentacions de llibres i conferències. Món de Llibres dóna nom, també, a un petit segell editorial amb més d’una vintena de títols publicats. Entre ells cal destacar ‘Acorar’ de Toni Gomila o ‘Mentre el llop encara aleni’ de Jaume Pons Lladó. Des de l’any 2013 s’encarrega de l’edició dels premis Ciutat de Manacor.

