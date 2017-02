Els líders de la Unió Europea estan reunits avui a Malta en una cimera informal en què intentaran trobar una resposta a les últimes decisions del nou president dels Estats Units, Donald Trump. Els 28, però, estan dividits en la seva reacció a Trump, amb països com França o Àustria molt contundents contra l’administració nord-americana, i Hongria o Polònia molt menys bel·ligerants. ‘Molts països han de pensar que el seu futur és a la Unió Europea, en comptes d’imaginar no sé quina relació bilateral amb els EUA’, ha advertit el president francès, François Hollande, afegint que cal una ‘concepció europea comuna’ sobre les relacions amb Trump.

‘El que importa és la solidaritat dins de la Unió Europea’, ha defensat Hollande, que s’ha preguntat ‘què vol Trump de l’OTAN’ i ha advertit que els missatges que arriben de la Casa Blanca ‘amenacen’ els interessos comercials transatlàntics.

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha rebaixat el to del president del Consell, Donald Tusk, que en una carta als 28 va definir Trump com una de les ‘amenaces’ a què ha de fer front la UE. ‘No em sento amenaçat, però penso que hi ha espai perquè es donin explicacions. Tinc la impressió que la nova administració no coneix la UE en detall. Però els detalls són importants’, ha dit Juncker.

El canceller austríac, Christian Kern, ha assegurat a la seva arribada a la cimera que el veto de Trump a set països musulmans és ‘molt problemàtic’. Kern ha advertit que els EUA no poden renunciar a la seva ‘responsabilitat’ cap als refugiats. ‘Estic convençut que hi haurà un alt grau d’unanimitat sobre aquest tema’, ha pronosticat l’austríac.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha remarcat, per la seva banda, la necessitat d’una resposta europea. ‘Com més clars siguem sobre com definir el nostre rol al món, millor podrem cuidar les nostres relacions transatlàntiques’, ha dit Merkel a l’arribar a la cimera de la Valetta. ‘La UE té el futur a les seves pròpies mans’, ha afegit.

La primera ministra britànica, Theresa May, l’única que s’ha reunit personalment amb Trump des que va arribar a la Casa Blanca, traslladarà als seus encara socis de al UE que el nou president dels EUA es va comprometre amb ella a seguir a l’OTAN. A la Valetta, May ha mantingut una trobada bilateral amb Mariano Rajoy per explicar-li els seus plans per activar l’article 50 dels tractats, el que impulsarà la sortida britànica de la UE.

Els líders de la UE també tractaran durant la cimera la seva estratègia migratòria. Una de les darreres propostes sobre la taula implica arribar a acords amb Líbia similars als assolits amb Turquia. L’objectiu és intentar frenar la sortida de refugiats i immigrants des d’aquest país fins a la Unió Europea. A la sessió de la tarda, May marxarà i els 27 debatran la seva estratègia per les celebracions del 60è aniversari del Tractat de Roma.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]