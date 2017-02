La Cort d’Apel·lacions ha rebutjat aquesta nit el recurs del govern dels Estats Units contra la decisió d’un jutge federal que va suspendre el vet migratori promulgat pel president Donald Trump. La decisió, que s’ha pres després de dos dies de deliberacions, és un cop fort contra la política del magnat, perquè el vet queda suspès mentre la justícia dirimeix si la mesura és constitucional. La Cort d’Apel·lacions ha fonamentat la seva decisió en el fet que el govern no ha presentat cap prova per justificar l’entrada en vigor d’urgència del vet migratori, que afecta els ciutadans de Somàlia, Irac, Líbia, Sudan, Iran, Iemen i Síria.

‘El govern no ha mostrat cap prova que els estrangers dels països assenyalats a l’ordre executiva hagi perpetrat un atac terrorista als Estats Units. En comptes de presentar proves que expliquin la necessitat de l’ordre, el govern ha adoptat la posició que la justícia no ha de revisar la seva decisió. No hi estem d’acord’, argumenten els jutges.

La decisió de mantenir la suspensió s’ha pres per unanimitat. Els tres jutges que conformen la cort van ser nomenats per Jimmy Carter, George W. Bush i Barack Obama.

La resposta de Donald Trump no s’ha fet esperar. El president no ha fet servir el compte de Twitter institucional, però sí el personal per replicar als jutges. En lletres majúscules ha escrit: ‘Ens veiem als tribunals! La seguretat de la nostra nació està en joc!’.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017

