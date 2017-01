Com és habitual a l’Internauta, Vicent Partal tanca cada programa preguntant als convidats on serà el seu projecte d’aquí a cinc anys. Una pregunta difícil de respondre però que aporta visions interessants sobre el futur de la tecnologia i les xarxes. Amb les campanades acabades de tocar, en el programa d’avui us proposem un recull de les millors respostes d’aquest 2016.

