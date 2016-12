El regidor de la CUP a Vic Joan Coma ha explicat com el van detenir els mossos d’esquadra i com la Guàrdia Civil el va traslladar a Madrid a declarar a l’Audiència espanyola, acusat d’incitar a la sedició. En declaracions a RAC-1 que els guàrdies civils el van traslladar en una furgoneta, on va entrar emmanillat; que al cap de pocs quilòmetres li van treure les manilles i que va acabar parlant amb els agents de política, de la família, de Vic… També ha explicat que els agents que el van traslladar eren favorables al referèndum a Catalunya: ‘En general, el referèndum el veien molt bé.’

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]