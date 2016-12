Els Estats Units ha decidit d’aplicar dures sancions a Rússia com a resposta a la seva presumpta ingerència a les eleccions presidencials per afavorir la victòria de Donald Trump. Concretament, l’Administració Obama ha expulsat 35 ‘diplomàtics’ russos, n’ha tancat dos complexos i ha ampliat les sancions contra individus i entitats d’aquest país.

Pel que fa a la primera mesura, la Casa Blanca ha ordenat sortir del país a 35 agents dels serveis d’intel·ligència russos que eren adscrits a l’ambaixada russa a Washington i al consolat d’aquest país a San Francisco. A més, el govern ha imposat el tancament de dos centres freqüentats per les autoritats i els agents russos als Estats Units, un a Nova York i l’altre a Maryland.

Per últim, el departament del Tresor nord-americà ha anunciat que ha inclòs quatre agents d’intel·ligència, tres diputats, tres companyies russes a la llista de sancionats. Això suposa que els seus actius als Estats Units quedaran bloquejats i les empreses nord-americanes no hi podran fer negocis.30

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]