Avui s’ha agreujat el conflicte que s’havia obert entre els Estats Units i Israel arran d’una votació al Consell de Seguretat de l’ONU contra l’expansió dels assentaments israelians a Palestina. El motiu de l’augment de tensió ha estat un discurs molt dur del secretari d’estat dels EUA, John Kerry.

Durant més d’una hora, Kerry ha criticat com no havia fet mai cap govern nord-americà l’actitud d’Israel respecte dels assentaments, que considera una amenaça per a la pau.

En els quatre anys de secretari d’estat, Kerry s’ha esforçat a revifar la negociació de pau a la zona, i ha repetit que la voluntat dels Estats Units i de la comunitat internacional era de respectar els acords d’Oslo i mantenir la proposta dels dos estats: que Israel tingui el dret d’una existència segura, sense amenaces de cap mena, i Palestina tingui el dret d’existir com un estat independent i viable.

Amb tota mena de dades i informacions, John Kerry ha assegurat que Israel pretenia destruir deliberadament els acords d’Oslo, perquè volia impossibilitar la política dels dos estats i fer irreversible l’ocupació de Palestina.

Ha dit que la política d’Israel era ‘un esforç sistemàtic’ per colonitzar els territoris ocupats i no permetre l’existència de Palestina. I ha afegit que els Estats Units no podien pas protegir els extremistes que ara marquen l’agenda del govern israelià.

D’ací a vint-i-tres dies començarà la presidència de Donald Trump. Kerry també ha criticat que la nova administració americana volgués prendre una altra direcció. De fet, Trump ha anunciat que nomenaria ambaixador a Israel David M. Friedman, que no tan sols és contrari a la política dels dos estats, sinó que personalment ha finançat assentaments com aquests que Kerry ha blasmat. La diatriba de Kerry, doncs, s’ha d’inscriure també en la guerra oberta entre l’administració d’Obama i la futura de Trump.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]