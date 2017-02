Irene Rigau, diputada de Junts pel Sí i ex-consellera d’Ensenyament, ha estat rebuda al ple del parlament amb aplaudiments dels diputats independentistes. Rigau ha decidit d’assistir a la sessió plenària de la tarda, ara que ja s’han acabat les declaracions del judici del 9-N.

Tant avui al matí com ahir va ser al TSJC i no va poder acudir al ple que es feia al parlament. En entrar al saló de sessions, els diputats de JxSí i el govern s’han posat drets i l’han aplaudida.

Els membres de la CUP també s’hi han afegit, a més de la diputada de CSQP Hortènsia Grau. Rigau ha agafat la petita urna que hi havia al seu escó des de dimecres i l’ha aixecada en senyal d’agraïment. Després ha parlat relaxadament amb els companys de grup.

