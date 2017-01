Aquí podeu consultar les festes del 2017. Des de fa uns quants anys, els dies 12 d’octubre i 6 de desembre, vinculats al calendari polític d’Espanya, són rebutjats, sobretot al Principat, per una part de la població, pel fet de ser símbols del nacionalisme espanyol. El rebuig ha agafat forma amb el lema ‘res a celebrar’. El referèndum del setembre del 2017 pot canviar aquest calendari definitivament.

Festes de Catalunya

6 de gener, Reis

14 d’abril, Divendres Sant

17 d’abril, Dilluns de Pasqua

1 de maig, Festa del Treball

24 de juny, Sant Joan

15 d’agost, l’Assumpció

11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya

12 d’octubre, festa nacional d’Espanya

1 de novembre, Tots Sants

6 de desembre, dia de la constitució espanyola

8 de desembre, la Immaculada

25 de desembre, Nadal

26 de desembre, Sant Esteve

De les tretze festes esmentades n’hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Al territori d’Aran, d’acord amb el que estableixen els decret 152/1997, de 25 de juny, i 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) és substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d’Aran).

A Gencat. cat hi ha un cercador on es poden trobar les festes locals. De moment, encara no s’ha actualitzat.

Festes del País Valencià

6 de gener, Reis

13 d’abril, Dijous Sant

14 d’abril, Divendres Sant

17 d’abril, Dilluns de Pasqua

1 de Maig, Festa del Treball

15 d’agost, l’Assumpció

9 d’octubre, Dia del País Valencià

12 d’octubre, festa nacional d’Espanya

1 de novembre, Tots Sants

6 de desembre, dia de la constitució espanyola

8 de desembre, la Immaculada

25 de desembre, Nadal

Festes de les Illes Balears

6 de gener, Reis

1 de març, Dia de les Illes Balears

13 d’abril, Dijous Sant

14 d’abril, Divendres Sant

17 d’abril, Dilluns de Pasqua

1 de maig, Festa del Treball

15 d’agost, l’Assumpció

12 d’octubre, festa nacional d’Espanya

1 de novembre, Tots Sants

6 de desembre, dia de la constitució espanyola

8 de desembre, la Immaculada

25 de desembre, Nadal

Ací podeu consultar les festes de caràcter local de cada població.

Andorra

6 de Gener, Reis

27 de febrer, Carnaval

14 de març, Dia de la Constitució

14 d’abril, Divendres Sant

17 d’abril, Dilluns de Pasqua

1 de Maig, Festa del Treball

5 de juny, dilluns de Pentecosta

8 de setembre, Nostra Senyora de Meritxell

1 de novembre, Tots Sants

8 de desembre, la Immaculada

25 de desembre, Nadal

26 de desembre, Sant Esteve

Catalunya Nord

17 d’abril, dilluns de Pasqua

1 de maig, Festa del Treball

8 de maig (es commemora el final de la Segona Guerra Mundial)

25 de maig, l’Ascensió

5 de juny, Dilluns de Pentecosta

14 de juliol, dia nacional de França

15 d’agost, l’Assumpció

1 de novembre, Tots Sants

11 de novembre, Commemoració de l’Armistici

25 de desembre, Nadal

